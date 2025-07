Vasseur, nell'occhio del ciclone grazie ad Hamilton

Dopo undici gare nella stagione 2025 di Formula 1, l’unione tanto attesa tra Lewis Hamilton e Ferrari mostra crepe significative, alimentate dalle aspre critiche rivolte a Fred Vasseur. Il sette volte campione del mondo occupa il sesto posto nella classifica piloti, con un distacco di oltre 100 punti dal leader, Oscar Piastri di McLaren, e si trova dietro al compagno di squadra, Charles Leclerc.

Questo scenario contrasta notevolmente con l’entusiasmo dei tifosi italiani che, a gennaio, hanno accolto Hamilton in Italia: il pilota, infatti, si presentò con un impeccabile abito a doppio petto e un elegante cappotto, lasciando presagire successi da vera icona di stile. Tuttavia, la realtà delle piste si è rivelata ben più complicata, tanto da apparire più inusuale persino di una creazione firmata Giorgio Armani.

Le interviste rilasciate da Hamilton nelle ultime settimane lasciavano trasparire la sua evidente difficoltà ad ambientarsi: il pilota britannico sembra sopraffatto dal nuovo contesto e dalle complesse dinamiche della monoposto SF-25. L’episodio più recente si è verificato dopo il Gran Premio del Canada a Montreal, dove, classificandosi sesto e confermando la superiorità di Leclerc, è apparso sempre più frustrato dal “modo di operare a Maranello”.

Vasseur nel mirino e una bufera mediatica

A Maranello, Fred Vasseur si trova sotto i riflettori: numerosi media locali sostengono che non mancherà tempo prima di un cambio alle guida del team in vista della stagione 2026. Il futuro del dirigente francese viene messo in discussione quotidianamente, e secondo Mazzola l’intensa copertura mediatica rafforza i dubbi interni, trasformando poco a poco quello che doveva essere un ambizioso progetto in un vero incubo per la scuderia.

“Tutto trasuda incertezza. La mancanza di fiducia si percepisce non solo tra i piloti, ma anche nel personale tecnico, un sintomo davvero preoccupante”, ha commentato il dirigente. Per cercare di rimettere in sesto la situazione, Hamilton, Vasseur e Ferrari tenteranno di riorganizzarsi nel weekend, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

