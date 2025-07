Hamilton sorprende la Ferrari con dichiarazioni provocatorie

Dopo undici gare nella stagione 2025 di Formula 1, il sogno di un sodalizio perfetto tra Lewis Hamilton e Ferrari inizia a mostrare segni di cedimento. La situazione fa ben poco presagire il successo sperato dai tifosi che avevano accolto il pilota britannico, giunto in Italia con un impeccabile completo a doppio petto e un elegante cappotto.

Il sette volte campione del mondo attualmente occupa il sesto posto nel campionato piloti, con un distacco superiore a 100 punti dal leader, Oscar Piastri della McLaren, e ancora alle spalle del suo compagno di squadra, Charles Leclerc. L’andamento in pista, finora, appare tanto inaspettato quanto originale, ricordando le creazioni più audaci di un grande stilista.

Le ultime interviste rilasciate da Hamilton dopo le gare non sono state facili da ascoltare. Il pilota sembra infatti sopraffatto sia dal nuovo ambiente che dalle complicazioni tecniche del monoposto SF-25. Un recente episodio, accaduto dopo il Gran Premio del Canada a Montreal in cui il britannico si è classificato al sesto posto, ha evidenziato come, ancora una volta, sia rimasto dietro a Leclerc, facendo trasparire una crescente frustrazione per "il modo in cui si gestiscono le cose a Maranello".

Frustrazione tra Lewis Hamilton e Ferrari

Durante una conferenza stampa, Hamilton ha dichiarato: "Sto cercando di stimolare il team. Non smetto di confrontarmi con gli ingegneri, mettendo in discussione ogni singolo aggiustamento. Si aggrappano a ciò che hanno sempre fatto e, invece di evolversi, mi ritrovo a chiedere: 'Perché non proviamo a fare le cose in modo diverso?'" Tali affermazioni hanno fatto notizia non solo sulla stampa britannica, ma hanno sollevato anche qualche perplessità tra gli addetti ai lavori in Italia.

Il veterano Luigi Mazzola, che ha trascorso più di vent’anni in Ferrari accumulando 14 titoli mondiali, ha commentato il caso durante il programma Sky Race Anatomy, osservando: "L'intervista di Hamilton è notevole e va analizzata con attenzione. Sottolinea l'importanza di una solida organizzazione e di una mentalità vincente".

Mazzola ha poi evidenziato come, a soli undici appuntamenti dall'arrivo di Hamilton nella Scuderia, queste parole risultino del tutto inaspettate. Non si era infatti unito a un progetto forgiato da Fred Vasseur, pensato per competere ai massimi livelli? L'ex ingegnere ha concluso: "Hamilton si è trovato in una squadra che aveva bisogno di una profonda ristrutturazione, proprio come aveva previsto suo padre. Ora, quando afferma che i miglioramenti tardano ad arrivare, la situazione diventa ancor più inquietante. In una realtà come quella Ferrari, ci si aspetta di trovare un'infrastruttura completa pronta a vincere, e il fatto che sembri mancare qualcosa all'interno dell'organizzazione è motivo di seria preoccupazione".

