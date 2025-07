NOTIZIA BOMBA: Antonelli prepara l'ANNUNCIO per il GP di Gran Bretagna

Andrea Kimi Antonelli e la Mercedes stanno preparando un annuncio sensazionale per il prossimo Gran Premio di Gran Bretagna.

Secondo le informazioni sul sito web della scuderia tedesca, ecco cosa hanno in serbo per la gara di Silverstone: "Perché aggiungiamo un tocco di arancione al nostro look a Silverstone quest'anno? È una celebrazione del passato, del presente e del futuro della Stella a tre punte, mentre la F1 si prepara a celebrare il suo 75° anniversario nella sede della prima gara del Campionato del Mondo di F1 nel 1950.

"Il futuro è in mostra con la CONCEPT AMG GT XX, il programma tecnologico pionieristico di Mercedes-AMG, recentemente presentato presso la sede centrale Mercedes-AMG ad Affalterbach con George, Kimi e Valtteri.

"Sulla W16 saranno presenti dettagli color arancione tramonto, tra cui le famose stelle a tre punte sul muso e sul cofano motore, le tute dei piloti e sia George che Kimi indosseranno caschi speciali in questo colore per celebrare il lancio della CONCEPT AMG GT XX", hanno annunciato.

Come si è comportato il Campionato Piloti dopo il GP d'Austria?

Il Gran Premio d'Austria ha regalato una gara in cui Lando Norris ha affrontato Oscar Piastri in una grande battaglia, e i due hanno dato il massimo anche nelle retrovie.

Piastri e Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con il britannico nettamente vincitore e inseguitore del capoclassifica. Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente finora in questa stagione, ha avuto una brutta esperienza quando si è scontrato con Max Verstappen, mandando entrambi fuori gara al primo giro. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio altalenante, con Alonso che ha conquistato un altro punto stagionale e Carlos Sainz che non ha potuto nemmeno prendere il via perché la sua macchina ha preso fuoco durante il giro di formazione.

Nella gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta dietro a Charles Leclerc.

