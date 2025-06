Verstappen BUTTA VIA la stagione!

Max Verstappen ha ammesso che il campionato 2025 gli è sfuggito di mano. Per lui, le McLaren sono ormai su un piano completamente diverso, mentre la RB21 necessita di importanti miglioramenti.

L'abbandono ad Austria lo ha fatto arretrare di 61 punti rispetto al leader Oscar Piastri, e ora il pilota olandese chiede che non si metta più in discussione la sua possibilità di conquistare il titolo.

La gara al Red Bull Ring si è rivelata complicata fin dall'inizio. Durante la prima curva, Verstappen è stato coinvolto in un contatto con Kimi Antonelli, costringendo entrambi a ritirarsi e decretando la fine di un weekend costellato di difficoltà.

Titolo ormai perso, secondo Verstappen

In un'intervista a Sky Sports F1, il quattro volte campione mondiale ha spiegato che il ritiro non ha provocato un'ulteriore delusione, bensì ha evidenziato la mancanza di velocità della RB21.

"Abbiamo avuto semplicemente tanta sfortuna. Durante il weekend non abbiamo trovato il ritmo necessario e abbiamo ancora molto da imparare. Oggi il risultato non è stato buono", ha dichiarato, aggiungendo che non vinceva da Imola. Con le prestazioni attuali della MCL39, quella vittoria sembra ormai un obiettivo lontano.

Verstappen ha poi sottolineato: "Diamo sempre il massimo e la mia mentalità resta intatta. Abbiamo ottenuto numerose vittorie in passato e, a volte, bisogna accettare di non vincere. Continueremo a impegnarci al massimo." Infine, il pilota auspicava che si smetta di discutere di una possibile lotta per il titolo, dichiarando: "Spero che la gente smetta di commentarlo."

