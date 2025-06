Hamilton annuncia il suo vero CAPOLAVORO

El leggendario pilota di Formula 1, Lewis Hamilton, ha scatenato un autentico entusiasmo annunciando che sta lavorando alla sceneggiatura del suo primo film.

Con ben sette titoli mondiali al suo attivo, Hamilton non nasconde la sua voglia di esplorare nuovi orizzonti nel mondo del cinema, sostenuto dalla sua casa di produzione Dawn Apollo, lanciata nel 2022.

Il pilota ha avuto un ruolo determinante nella realizzazione di "F1 Movie", recentemente presentato, ed è proprio quell'esperienza a stimolare il desiderio di intraprendere ulteriori progetti nel settore audiovisivo.

Durante un incontro con i tifosi a Barcellona, in vista del Gran Premio di Spagna, Hamilton ha dichiarato: "Sto scrivendo il mio primo film in questo momento; non so quanto tempo ci vorrà, essendo la mia prima esperienza. Sarà un'animazione e si preannuncia divertente."

Lewis Hamilton ha collaborato con Brad Pitt nella produzione del nuovo film F1

La stella della Ferrari punta a migliorare le proprie prestazioni

Sebbene Hamilton miri a espandere la sua carriera oltre le piste, la pressione per ottenere risultati in Formula 1 cresce costantemente. Il tanto atteso passaggio da Mercedes alla Ferrari nel 2025 aveva entusiasmato migliaia di appassionati, ma finora le prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative.

In vista del Gran Premio d'Austria, il pilota si trova attualmente al sesto posto del campionato, tra Charles Leclerc e Kimi Antonelli.

Nonostante non abbia ancora scalato il podio in nessuna delle dieci gare disputate con la Scuderia e abbia espresso più volte la sua frustrazione durante i weekend di gara, Hamilton resta convinto di avere tutte le qualità necessarie per conquistare un storico ottavo titolo con il gigante italiano.

La sua determinazione e ambizione continuano a essere il motore principale nella sua battaglia per tornare a brillare in pista.

