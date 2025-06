Antonelli è severamente sanzionato dalla FIA!

Andrea Kimi Antonelli ha subito la sua prima pesante sanzione da parte della FIA dopo l'incidente con Max Verstappen al Gran Premio d’Austria.

Nel corso del primo giro sul circuito di Spielberg, l’italiano è entrato in collisione con Verstappen, determinando l’uscita di gara per entrambi i piloti. I commissari hanno ascoltato le dichiarazioni di Antonelli e del responsabile del team, esaminando attentamente le riprese video per ricostruire quanto accaduto.

La decisione prevede una retrocessione di tre posizioni nella griglia di partenza per la prossima gara a cui prenderà parte il pilota, unitamente all’assegnazione di due punti di penalizzazione che verranno annullati dopo dodici mesi.

Che cosa riporta il documento dei commissari riguardo alla punizione di Antonelli?

"Violazione dell'Appendice L, Capitolo IV, Articolo 2d) del Codice Sportivo Internazionale della FIA. Il pilota della vettura n. 12 ha bloccato il freno posteriore in curva 3, causando un impatto con la vettura n. 1.

Durante l’udienza, il pilota ha ammesso di aver commesso un errore nel bloccare le ruote posteriori al consueto punto di frenata, precisando però di aver dovuto evitare un contatto con la vettura n. 30 che lo precedeva, liberando brevemente il freno. Tale manovra evasiva ha provocato una perdita di aderenza sulla parte interna del tracciato, impedendogli di rallentare a sufficienza per evitare la collisione con la vettura n. 1.

I Commissari Sportivi hanno ritenuto che, nonostante l’incidente sia avvenuto al primo giro e senza l’interferenza di altri veicoli, il pilota della vettura n. 12 sia pienamente responsabile. Di conseguenza, non è stato applicato l’approccio più indulgente solitamente riservato agli incidenti del primo giro. È inoltre stato riconosciuto che l’evento non rappresentava un tentativo deliberato di immettersi in curva, ma il naturale risultato di una manovra per liberare la pista. Poiché il pilota non ha potuto continuare la gara, gli è stata disposta una penalizzazione con retrocessione nella griglia di partenza per la prossima competizione."

I Commissari Sportivi adottano le loro decisioni in autonomia dalla FIA, basandosi esclusivamente sulle normative, le direttive e le prove presentate.

