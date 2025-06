Questo è stato lo scontro tra Verstappen e Antonelli al GP d'Austria.

Max Verstappen ha commentato l'incidente che lo ha costretto all'abbandono del Gran Premio d'Austria di Formula 1, sottolineando anche il ruolo giocato da Andrea Kimi Antonelli.

Il pilota olandese aveva iniziato la gara con una spinta sicura, superando Liam Lawson per arrivare in sesta posizione, ma nella terza curva le cose sono precipitate: le ruote posteriori di Antonelli si sono bloccate, facendo sbandare l'auto ad alta velocità. Un episodio che ha compromesso il campionato piloti, facendogli perdere ogni speranza di lottare per il titolo.

Correlato: NOTIZIA BOMBA: la Ferrari annuncia un CAMBIO di pilota!

Verstappen sulla sua conversazione con Antonelli

Dopo l'incidente, Verstappen ha spiegato in un'intervista a PlanetF1 come una partenza tanto promettente si sia trasformata in un disastro improvviso.

"Nella terza curva tutto è andato in pezzi e, in quel momento, non capivo ancora bene cosa stesse succedendo", ha affermato. L'impatto ha gravemente danneggiato l'auto, costringendo il ritiro dalla corsa. Guardando l'intero weekend, il risultato finale era lontano dalle aspettative, soprattutto dopo le difficoltà già riscontrate in qualifica.

Subito dopo l'incidente, il pilota si è avvicinato ad Antonelli per chiedere spiegazioni, poiché era evidente che solo lui mostrava segni di problemi alle ruote.

Analizzando le immagini, Verstappen ha compreso appieno l'accaduto e ha osservato che simili errori possono capitare a chiunque.

"Antonelli è un grande talento e, per me, questo episodio è ormai alle spalle", ha dichiarato, dimostrando una notevole capacità di superare l'incidente e guardare avanti con serenità.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato