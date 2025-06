Il commento visionario di Hamilton su Verstappen al GP d'Austria

En vísperas del Gran Premio d'Austria, Lewis Hamilton ha fatto un commento curioso su Max Verstappen, che si è poi rivelato una premonizione della gara.

Durante la conferenza stampa post-qualifiche il pilota britannico ha giocato con la griglia di partenza, affermando in modo scherzoso che, in qualche misura, non avrebbe incontrato presto Verstappen in pista, una dichiarazione che lui ha accolto come una buona notizia.

Partito dalla quarta posizione, Hamilton ha manifestato sollievo constatando che Verstappen non fosse riuscito ad avanzare oltre il settimo posto. Il sette volte campione ha ironizzato dicendo: "Max non sarà in pista, così eviterò di incidentarmi con lui". Questa battuta si è verificata poche settimane dopo l'incidente in Spagna, quando George Russell aveva spinto Verstappen durante il giro, contribuendo al contatto tra il pilota olandese e Antonelli nella prima curva.

Il britannico ha proseguito con una prestazione notevole, concludendo la gara al quarto posto, subito dietro al compagno di Ferrari Charles Leclerc, un risultato importante in un weekend in cui la scuderia ha introdotto un nuovo assetto aerodinamico per l'SF-25.

Come si è concluso il Gran Premio d'Austria 2025?

