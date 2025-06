La Ferrari prende provvedimenti contro una possibile squalifica dal GP d'Austria

Ferrari ha adottato misure nel Gran Premio d’Austria dello scorso weekend per evitare una possibile squalifica, secondo quanto dichiarato da un esperto di Sky Sports F1.

La undicesima gara del campionato si è svolta al Red Bull Ring, dove il brillante duo della Scuderia mirava a realizzare il miglior risultato stagionale, rimanendo concentrato sugli obiettivi nonostante le difficoltà iniziali e le pressioni di una competizione sempre più agguerrita.

Charles Leclerc è partito dalla seconda posizione per la gara di domenica, mentre il compagno Lewis Hamilton ha raggiunto il quarto posto, distanziandosi di sole due posizioni. In un contesto in cui un’ottima partenza della McLaren aveva messo in dubbio la possibilità di un primo trionfo per la Ferrari, l’introduzione di un nuovo alettone per aumentare il downforce ha fatto la differenza, consentendo a Leclerc di tornare sul podio e a Hamilton di segnare un notevole progresso nelle prestazioni della squadra.

Durante la giornata, mentre entrambe le SF-25 affrontavano il tracciato impegnativo, il cronista di Sky F1, Ted Kravitz, ha evidenziato un aspetto preventivo adottato dai piloti. «Crediamo che debbano sollevare l’acceleratore e rallentare, non tanto per ridurre il consumo o per tutelare i freni, ma per proteggere i blocchi di usura», ha spiegato. Questa tecnica, nota come “lift and coast”, consiste nel rilasciare l’acceleratore prima di una curva affinché l’auto continui a rotolare in modalità inerziale per poi riprendere a frenare, una strategia che Ferrari ha sperimentato per tutta la stagione con risultati generalmente soddisfacenti.

Come la Ferrari cerca di evitare la squalifica al Gran Premio d’Austria

Il metodo del “lift and coast” viene impiegato per garantire il rispetto dei regolamenti, in particolare per tutelare i blocchi di usura. Fred Vasseur, che per motivi personali non ha potuto seguire di persona il Gran Premio d’Austria, aveva già assistito al caotico weekend in Cina, uno degli episodi più turbolenti della stagione.

Dopo l’unica vittoria in rosso di Hamilton nello Sprint del GP di Cina a marzo, il sette volte campione mirava a replicare un risultato positivo nella gara principale, ma la squalifica dei due piloti - dovuta a violazioni sui blocchi di usura e sui regolamenti di peso - ha rappresentato un duro colpo per la Scuderia all’inizio dell’anno.

Il monoposto di Leclerc era stato penalizzato per non aver rispettato le regolamentazioni FIA sul peso a Shanghai, mentre si è poi scoperto che l’usura dei blocchi di Hamilton era inferiore al minimo richiesto di 9 mm, determinando la sua esclusione.

In Austria, inoltre, il pilota supportato da Red Bull, Nikola Tsolov, ha visto negata la vittoria nella Feature Race di F3 per non aver rispettato lo spessore minimo del telaio, e in parallelo il giovane pilota di McLaren, Alex Dunne, è stato squalificato nella Feature Race di F2 per un’infrazione analoga.

