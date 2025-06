Lercerc MOSTRA di nuovo Hamilton alla Ferrari

Charles Leclerc ha conquistato un nuovo podio per la Ferrari, rimanendo l’unico pilota a riuscire a concludere in questa posizione per la Scuderia. Il monegasco continua a rappresentare la punta di diamante della squadra nella stagione, dimostrando ancora una volta il suo valore sul circuito di Spielberg e contribuendo a consolidare la sua reputazione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il podio ottenuto, con Charles al terzo posto e Lewis Hamilton al quarto, ha permesso alla Ferrari di rimanere in corsa per il secondo posto nel campionato costruttori. Pur certi dei progressi fatti, rimane la consapevolezza che il ritmo della gara non ha raggiunto il livello necessario per imporsi definitivamente sul campo di gara.

«Credo che il nostro weekend in squadra sia stato molto positivo. Tuttavia, il ritmo mostrato oggi non è stato sufficiente per realizzare prestazioni ancora più ambiziose», ha affermato il pilota, sottolineando l’importanza di affinare ogni dettaglio tecnico per le prossime sfide che attendono la Scuderia.

Come si è concluso il Gran Premio d'Austria 2025?

