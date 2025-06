Norris vince il GP d'Austria; Caos per Antonelli e Verstappen

Il Gran Premio d'Austria ha nuovamente confermato la supremazia della McLaren in una gara segnata dal caos e dall’adrenalina.

In una prestazione impeccabile, Lando Norris ha regalato ai tifosi una vittoria meritata, mentre i compagni Oscar Piastri e Charles Leclerc hanno completato il podio. La squadra britannica ha dimostrato ancora una volta di saper coniugare talento e determinazione, regalando momenti di grande spettacolo e consolidando il proprio ruolo in cima alla classifica del campionato.

Il circuito di Spielberg ha vissuto un susseguirsi di emozioni estreme fin dai primi istanti di gara. Già dalla ripartenza è esplosa la tensione, segnata da un incendio al monoposto di Carlos Sainz che ha costretto il pilota a ritirarsi dalla corsa. L’atmosfera sul circuito si è subito caricata di nervosismo e incertezza, anticipando un weekend destinato a rimanere nella memoria per la spettacolarità degli eventi vissuti.

Nel corso della prima curva si è verificato un incidente clamoroso: durante un contatto tra il pilota olandese Max Verstappen e l’italiano Andrea Kimi Antonelli, nessuno dei due ha avuto la possibilità di rientrare in gara. Questo episodio, del tutto inaspettato, ha messo in luce la fragilità e l’imprevedibilità delle corse, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con il fiato sospeso.

Le complicazioni non sono poi finite qui. Una volta ritirata la Safety Car per gestire l’incidente, l’ennesimo imprevisto ha colpito la Williams, con Alex Albon costretto a segnare il quarto abbandono consecutivo. Per il team britannico si è così registrato un doppio fallimento, situazione che getta ombre sulle prospettive future in un campionato sempre più competitivo.

Fernando Alonso ha offerto la migliore performance della sua stagione, realizzando una corsa di altissimo livello che lo ha portato a concludere in settima posizione. La sua determinazione e abilità hanno permesso al veterano di riscattarsi e di rientrare nella zona punti, regalando ai tifosi uno spettacolo carico di emozione e spirito combattivo.

George Russell, in rappresentanza della Mercedes, ha guidato una gara solida e costante, ottenendo un risultato soddisfacente. La sua prestazione, importante anche ai fini del campionato costruttori, lascia ben intravedere un futuro promettente per il team tedesco, che continua a lottare su tutti i fronti con determinazione e concentrazione.

Anche Ferrari ha mostrato segnali positivi, nonostante le difficoltà che la stagione ha presentato finora. Il team italiano ha potuto contare su una prestazione degna di nota, con Lewis Hamilton che ha saputo riscattarsi e Charles Leclerc che si è posizionato al quinto posto, offrendo così un contributo importante alla sfida per il titolo.

Infine, Franco Colapinto ha saputo emergere in una gara costellata di imprevisti, riuscendo a chiudere la corsa senza subire danni nonostante un contatto con Yuki Tsunoda verificatosi nella prima metà del percorso. Il pilota ha saputo migliorare le proprie prestazioni, arrivando al tredicesimo posto, mentre il suo compagno Pierre Gasly ha terminato leggermente dietro di lui, confermando così una giornata ricca di sorprese per il pubblico presente.

Come si è concluso il Gran Premio d’Austria 2025?

1. Lando Norris

2. Óscar Piastri

3. Charles Leclerc

4. Lewis Hamilton

5. George Russell

6. Liam Lawson

7. Fernando Alonso

8. Gabriel Bortoleto

9. Nico Hülkenberg

10. Esteban Ocon

11. Oliver Bearman

12. Isack Hadjar

13. Pierre Gasly

14. Lance Stroll

15. Franco Colapinto

16. Yuki Tsunoda

17. Alexander Albon

18. Max Verstappen

19. Andrea Kimi Antonelli

20. Carlos Sainz

