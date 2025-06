VIDEO: Antonelli ha FINE la gara di Verstappen

Max Verstappen ha visto la sua gara interrompersi prima di completare il giro iniziale del Gran Premio d’Austria, a causa di un incidente con il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli.

Il circuito di Spielberg ha assistito già nelle prime fasi all’abbandono di tre concorrenti – a partire da Carlos Sainz durante il giro di formation – fino a quando, all’avvio della gara, un contatto nelle prime curve tra il promettente talento italiano e il quattro volte campione del mondo ha determinato il ritiro immediato di entrambi. Nel tentativo di affrontare la curva, Antonelli ha perso il perfetto tempismo in frenata, trascinando la parte posteriore della monoposto di Verstappen e lasciando quest’ultimo in seria difficoltà per il campionato piloti.

The view from Kimi’s helmet cam as he ran into Max 👀 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/CcHAo4i0W4 — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una tradizione motoristica consolidata: suo padre, Marco, fu pilota e gestì l’AKM Motorsport, un team che gareggia nel Campionato Italiano di F4. Fin da bambino, il giovane ha mostrato un talento straordinario, iniziando la sua carriera a soli sette anni nei kart e trionfando alla finale internazionale di EasyKart due anni dopo. Successivamente ha affinato le proprie capacità nella serie WSK, conquistando la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della Coppa ROK, segnando così i primi successi nel mondo delle corse.

Il talento di Antonelli si è ulteriormente consolidato con il dominio nella WSK Super Master Series e nell’Euro Series, accompagnato da un rispettabile quinto nel Campionato Mondiale FIA nella sua prima esperienza. Questi risultati hanno attirato l’attenzione di Toto Wolff, capo di Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 il giovane pilota ha compiuto il passaggio ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi, emergendo particolarmente in quest’ultima competizione con due vittorie e un terzo posto in classifica. L’anno successivo ha dominato la scena della F4 italiana e della ADAC F4, guadagnandosi un posto accanto a stelle come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

