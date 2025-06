Kimi Antonelli, FURIOSO dopo il disastro in qualifica

Kimi Antonelli era furioso dopo i problemi incontrati durante le qualifiche del Gran Premio d'Austria.

Il pilota italiano ha parlato ai media e ha dichiarato quanto segue in merito alla sessione di qualifica: "Sono molto deluso da come sono andate le qualifiche oggi. Avevo del potenziale e la situazione migliorava giro dopo giro. È un vero peccato non aver potuto completare l'ultimo giro.

"So che avevo il potenziale per lottare per la top five, così come George, quindi questa volta ci è sfuggita. Il traffico è sempre una sfida su un circuito così corto, ma è comunque frustrante non avere la possibilità di dimostrare cosa sappiamo fare.

"Guardando alla gara di domani, sono positivo. Il bilanciamento generale della vettura è buono e quello che ho imparato nel fine settimana mi ha aiutato a migliorare molto.

"Domani sarà una giornata difficile con le alte temperature in pista e la gestione delle gomme non sarà facile, ma sono fiducioso che potremo recuperare posizioni", ha osservato.

Correlato: Mercedes scopre il colpevole della rovina di Antonelli in qualifica

Cosa è successo nelle qualifiche del GP d'Austria?

Carlos Sainz ha avuto delle pessime qualifiche per il prossimo Gran Premio d'Austria, mentre Lando Norris ha polverizzato i tempi conquistando la pole.

La McLaren del britannico ha segnato il miglior giro in 1:03.971 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,521 secondi. Seguì Oscar Piastri, davanti a Lewis Hamilton e George Russell.

Una bandiera gialla ha ostacolato Max Verstappen negli ultimi minuti della Q3, facendolo scivolare dietro a Liam Lawson. Il resto della top 10 era composto da Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Pierre Gasly.

Fernando Alonso ha mancato di poco l'accesso alla Q3 e partirà 11°. Franco Colapinto è partito dal fondo e partirà quattordicesimo. Infine, le delusioni della giornata sono state Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, eliminati in Q1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato