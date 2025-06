Mercedes scopre il colpevole della rovina di Antonelli in qualifica

La Mercedes ha identificato il responsabile di aver rovinato le qualifiche di Andrea Kimi Antonelli per il Gran Premio d'Austria.

Il Team Principal Toto Wolff ha spiegato ai giornalisti perché il pilota italiano abbia concluso così indietro rispetto a George Russell in qualifica: "Kimi è stato molto sfortunato oggi.

"Dopo essere stato superato da Gabriel (Bortoleto) ai box, ha perso molto tempo in coda e non è riuscito a completare il suo ultimo giro. È un vero peccato perché ha mostrato miglioramenti durante tutto il weekend e avrebbe potuto puntare a una posizione di partenza migliore."

"Domani sarà un Gran Premio lungo e sappiamo che questo evento è tutto incentrato sul ritmo di gara. Speriamo di avere una macchina da corsa migliore di una da qualifica, in modo che sia George che Kimi possano concentrarsi sul recupero di posizioni", ha commentato.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

