Leclerc svela il segreto della rinascita della Ferrari

Charles Leclerc ha svelato il segreto della rimonta della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria.

Dopo le qualifiche, Un felice Leclerc ha parlato con David Coulthard: "Sono molto contento. È passato molto tempo, a Monaco, dall'ultima volta che siamo partiti in prima fila. È stata una stagione difficile, ma abbiamo lavorato su nuove parti (fondo) e questo ha sicuramente fatto la differenza.

"Se si guarda il distacco, siamo tutti vicini. Sono contento del giro e di un buon inizio di weekend. Di solito abbiamo la macchina migliore in gara, quindi spero di mettere pressione alle McLaren."

"Stiamo lavorando sodo per riuscirci. Lando ha fatto un lavoro fantastico. Non ho visto la curva perché ero appena sceso dall'auto. Congratulazioni, Lando! Domani cercheremo di rendergli la vita difficile", ha commentato.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

