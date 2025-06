La Ferrari si rianima e Leclerc ottiene un grandissimo risultato nelle qualifiche del GP d'Austria

Carlos Sainz ha avuto una pessima sessione di qualifica per il prossimo Gran Premio d'Austria, mentre Lando Norris ha polverizzato i tempi conquistando la pole.

La McLaren del britannico ha fatto segnare il miglior giro in 1:03.971 secondi, battendo Charles Leclerc di 0,521 secondi. È stato seguito da Oscar Piastri, davanti a Lewis Hamilton e George Russell.

Una bandiera gialla ha ostacolato Max Verstappen negli ultimi minuti della Q3, facendolo scivolare dietro a Liam Lawson. Il resto della top 10 era composto da Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Pierre Gasly.

Fernando Alonso ha mancato di poco l'accesso alla Q3 e partirà dall'undicesimo posto. Franco Colapinto è partito dal fondo e partirà dal quattordicesimo posto. Infine, le delusioni della giornata sono state Yuki Tsunoda e Carlos Sainz, eliminati in Q1.

Classificazione dei risultati del GP d'Austria

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Oscar Piastri 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Liam Lawson 7 Max Verstappen 8 Gabriel Bortoleto 9 Kimi Antonelli 10 Pierre Gasly 11 Fernando Alonso 12 Alexander Albon 13 Isack Hadjar 14 Franco Colapinto 15 Oliver Bearman 16 Lance Stroll 17 Esteban Ocon 18 Yuki Tsunoda 19 Carlos Sainz 20 Nico Hulkenberg

Correlato: Hamilton e Leclerc si avvicinano alla McLaren nelle FP3 austriache

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato