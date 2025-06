Il Red Bull Ring ospiterà il Gran Premio d'Austria questa domenica 29 giugno, e qui troverete tutto ciò che dovete sapere su orari e canali TV.

Il circuito di Spielberg sarà la prossima tappa della stagione, dove Lewis Hamilton con la Ferrari cercherà di sfruttare i suoi miglioramenti, Andrea Kimi Antonelli consoliderà la sua posizione di campione del mondo e Carlos Sainz troverà la sua performance con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, d'altra parte, cercheranno di superare il disagio causato dalla loro incompetenza finora in questa stagione e vincere per la terza volta consecutiva.

Questo potrebbe essere un fine settimana speciale per Colapinto, che avrà l'opportunità di consolidare ulteriormente la sua permanenza in Alpine dopo aver preso il posto di Jack Doohan.

Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista di domenica su programmi e canali TV per i diversi paesi dell'America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Orari del 29 giugno GP d'Austria

Domingo

Carrera

Spagna: 15:00 / DAZN

15:00 / DAZN Argentina: 10:00 / Star +

10:00 / Star + Colombia: 08:00 / Star +

08:00 / Star + Messico: 07:00 / Fox Sports

07:00 / Fox Sports Stati Uniti (Pacifico): 06:00 / ESPN

Come sta andando il campionato piloti in vista del GP d'Austria?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

