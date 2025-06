La Ferrari mostra sfiducia in Hamilton per il GP d'Austria

L'ultimo annuncio della Ferrari riguardo al cambio di pilota sta alimentando i dubbi sulla fiducia del team nelle prestazioni del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

È stato infatti confermato che Charles Leclerc saltarà la sessione di FP1 al Gran Premio d'Austria, con il giovane Dino Beganovic chiamato a subentrare.

Questo costituisce la seconda occasione in cui Leclerc manca a una sessione di prove: al GP del Bahrain, Beganovic aveva già fatto il suo debutto in Formula 1. Con le nuove regole per il 2025, ogni scuderia dovrà schierare un pilota esordiente in almeno due sessioni, a differenza della stagione precedente. Ferrari ha quindi deciso di non effettuare sostituzioni simultanee, e ciò comporta che Hamilton dovrà cedere il suo posto in due ulteriori occasioni.

Le prestazioni di Hamilton in questa stagione sono state piuttosto altalenanti, soprattutto in fase di qualifiche, poiché il pilota britannico è ancora impegnato ad adattarsi al nuovo team e al modello SF-25. La strategia di Ferrari sembra essere quella di far prendere parte a Hamilton al maggior numero di sessioni possibili all'inizio del campionato, evidenziando il timore che il campione non sia pronto per affrontare un intero weekend competitivo senza aver completato tre prove complete.

Correlato: NOTIZIA BOMBA: la Ferrari annuncia un CAMBIO di pilota!

Difficoltà iniziali per Hamilton

Da dove nasce questa diffidenza? In parte, la risposta risiede nell’esperienza consolidata di Leclerc all’interno della scuderia, che lo vede protagonista sin dal 2019. A differenza di Hamilton, ancora impegnato ad ambientarsi nel nuovo contesto, il monegasco conosce a fondo i processi interni e il personale Ferrari. Inoltre, la classifica del campionato mostra un divario: Hamilton attualmente è svantaggiato di 25 punti rispetto a Leclerc e, nonostante gli sforzi, non ha ancora scalato il podio nella stagione 2025. Il britannico ha superato il compagno in qualifica solo in poche occasioni, e le sue performance nelle sessioni Q gli hanno lasciato margini molto ridotti per la gara. Questa situazione spiega la scelta della Ferrari di puntare sulla continuità e sulla necessità di rafforzare il rapporto tra Hamilton e il team per periodi cruciali.

L'impatto della mancanza di prove su Leclerc?

Tecnicamente, Hamilton non sarà chiamato a cedere il suo posto nelle sessioni di FP1 fino alle gare 23 e 24 della stagione, periodo in cui potrà concedersi una meritata pausa dopo un inizio particolarmente impegnativo. Al contrario, Leclerc si trova ad affrontare un weekend complicato in Austria, a seguito delle difficoltà vissute in Bahrain e di un incidente durante la FP1 in Canada, che lo ha penalizzato facendogli perdere la maggior parte di quella sessione e l'intera FP2, mentre la Ferrari lavorava al ripristino della vettura.

Tale situazione ha avuto ripercussioni sul suo weekend, tanto da far emergere una disparità: nel GP canadese Hamilton lo ha superato in qualifica, mentre al Bahrain la sostituzione con Beganovic non ha inciso negativamente, con Leclerc che era riuscito a partire dalla terza posizione dopo aver battuto Hamilton. Ora il monegasco punta a ripetere una buona prestazione, mentre il britannico dovrà dimostrare una maggiore costanza per riconquistare la fiducia del team e dimostrare di poter rispettare le nuove regole per i piloti "rookies".

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato