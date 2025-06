NOTIZIA BOMBA: Il futuro di Kimi Antonelli alla Mercedes è a rischio

Secondo recenti indiscrezioni, il futuro di Andrea Kimi Antonelli alla Mercedes è a rischio.

Gunther Steiner, intervenendo al Red Flags Podcast, ha commentato la presenza del giovane italiano: "L'anno prossimo dovrà dimostrare il suo valore. Allora non ci saranno più scuse. Dico sempre che un pilota fa parte di una squadra.

"Inoltre, la Mercedes non parteciperà (al campionato) per allenare i piloti. La Mercedes partecipa per vincere! E per farlo, ha bisogno del miglior pilota sulla miglior macchina. E se non è Kimi...

"Certo che Toto gli vuole bene ed è un bravo ragazzo. Non lo darei per spacciato, sia chiaro. Può ancora mostrarci cose positive, ma se non lo farà, penso che a fine anno riceverà lo stesso trattamento di chiunque altro. Se non progredisce abbastanza, potrebbe cercare un altro pilota", ha commentato l'ex dirigente Haas.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

