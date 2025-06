Mercedes attaccata per colpa di Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli è finito al centro delle critiche rivolte dalla Mercedes per la gestione del pilota nel contesto italiano.

Gunther Steiner, ex team principal in F1, ha dichiarato in un'intervista al podcast The Red Flags: "Credo che Kimi abbia ampio margine di crescita. Toto lo tutela, e questo è fondamentale, ma se non riuscirà a soddisfare le aspettative della Mercedes, le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

"È naturale che all’inizio si debbano fare errori, ma se, nella seconda metà della stagione, i miglioramenti non si materializzano, l’anno prossimo dovrà dimostrare il suo valore. In F1 ogni pilota è parte integrante del team, e la Mercedes corre per vincere, non per formare giovani."

Steiner ha inoltre rimarcato: "Mercedes non è in pista per preparare i piloti, ma per competere ai massimi livelli. Occorre il miglior pilota con la vettura migliore, e se Kimi non ci riesce, non potranno essere accettate scuse. Pur apprezzando l’approccio protettivo di Toto, se i risultati non migliorano, potremo dover rivalutare il ruolo del giovane pilota nel team."

Correlato: Antonelli parla della cosa PEGGIORE della scuola

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato