URGENTE: la FIA annuncia un'indagine sulla Ferrari

La Federazione Internazionale dell'Automobilismo ha avviato un’indagine sulla Ferrari di Charles Leclerc.

L’organo di governo ha dichiarato, come attestato qui, che il modello SF-25 del pilota monegasco è stato selezionato per un controllo a campione a seguito del Gran Premio del Canada.

L’ispezione non ha evidenziato alcuna anomalia nel monoposto rosso. Oltre a Leclerc, sono stati controllati anche il Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri.

La FIA esegue questi controlli in modo del tutto casuale e senza preavviso, seguendo una procedura consolidata che in passato ha portato a modifiche nei risultati e addirittura alla revisione del podio, in seguito alla scoperta di infrazioni alle normative tecniche.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

