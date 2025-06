URGENTE: GRAVI PROBLEMI scoperti all'interno della Ferrari

Dopo 10 Gran Premi nella stagione 2025 di Formula 1, la tanto attesa unione tra Lewis Hamilton e la Ferrari inizia a mostrare serie crepe, ma ora è emerso anche che ci sono seri problemi all'interno del team.

Luigi Mazzola, ex ingegnere di pista della Ferrari che ha dedicato oltre 20 anni alla squadra e l'ha aiutata a conquistare 14 titoli mondiali, ha dichiarato al programma Sky Race Anatomy in Italia: "L'intervista di Hamilton è sensazionale, va analizzata nel dettaglio. Parla di organizzazione e mentalità.

"Hamilton è in una squadra che ha bisogno di essere ricostruita, come ha commentato suo padre qualche tempo fa. Ora, a metà stagione, si lamenta del fatto che non vengano apportati i miglioramenti necessari.

"In una squadra come la Ferrari, ci si aspetta di avere un'infrastruttura vincente; è insolito che un pilota del suo calibro affermi che manca qualcosa nei meccanismi interni.

"A mio parere, c'è una chiara mancanza di fiducia nei suoi confronti. "Tutto fa pensare a una mancanza di serenità, c'è una chiara mancanza di fiducia tra i piloti e gli ingegneri", ha concluso.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

