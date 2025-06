Non vogliono una McLaren! L'avvertimento della Mercedes ad Antonelli e Russell

Toto Wolff, dirigente della Mercedes, ha rimarcato l’importanza fondamentale del lavoro di squadra in Formula 1, avvertendo che il mancato impegno nei confronti di questo spirito comune non verrà certo tollerato.

L’austriaco, che ha dominato la categoria dal 2014 al 2021 con il team Mercedes e contribuito ad innalzare la carriera di campioni come Lewis Hamilton, ha spiegato che il successo non dipende esclusivamente dai piloti, bensì dall’impegno di ogni membro della squadra.

In particolare, se alcuni, come George Russell e Andrea “Kimi” Antonelli, si comportano in modo individualistico, saranno adottate misure decise per ripristinare l’armonia.

Quali sono le aspettative di Toto Wolff per la Mercedes?

Durante un’intervista a Bloomberg Hot Pursuit, Wolff ha sostenuto che i migliori piloti possiedono non solo straordinarie capacità tecniche, ma anche una spiccata intelligenza sociale ed emotiva, indispensabile per navigare con disinvoltura nel paddock e mantenere alta la concentrazione senza cadere nell’egoismo.

Citando esempi emblematici come Lewis Hamilton, definito un eccellente giocatore di squadra e il pilota di maggior successo della storia, e Michael Schumacher, in grado di costruire una formazione vincente in Ferrari, Wolff ha aggiunto:

“Fin dal primo giorno in Formula 1, ho considerato ogni membro del team come una vera superstella. Se dovessi notare atteggiamenti egoistici che compromettono il nostro successo o l’immagine del marchio, interverrò senza esitazioni, e chiunque non condivida questo spirito non avrà più cabina in questa squadra.”

