Hamilton dà la PEGGIORE notizia alla Ferrari

Lewis Hamilton è consapevole che le opportunità per la Ferrari in questa stagione si stanno esaurendo e che ormai è tempo di concentrarsi sull’anno prossimo.

Dopo aver concluso la sua decima gara senza salire sul podio, il pilota ha ribadito la necessità di intervenire con aggiornamenti significativi per migliorare il rendimento della squadra. In una dichiarazione che si è fatta carico della realtà attuale,

Hamilton ha evidenziato come il focus debba spostarsi sulla preparazione di un’auto competitiva fin dalla prima gara dell’anno prossimo.

"Ci troviamo fuori dal campionato attuale e non serve perdere tempo a rimuginare sull’auto attuale. La priorità è sviluppare, per il prossimo anno, una vettura decisamente superiore sin dal via", ha spiegato il campione, lasciando trasparire una certa rassegnazione di fronte alle sfide presenti.

Come si presenta il Campionato Costruttori dopo il Gran Premio del Canada?

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

