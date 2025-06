Hamilton vuole avere più influenza in Ferrari

Lewis Hamilton non è riuscito a salire sul podio con la Ferrari, proseguendo così una serie di dieci gare senza trovarsi tra i primi tre.

Dopo questo nuovo risultato deludente, il pilota ha illustrato le modifiche necessarie all’interno della Scuderia per ottenere risultati migliori in vista del Gran Premio del Canada.

"Il mio obiettivo è contribuire positivamente a questi cambiamenti, perché credo fermamente nella costruzione di un successo a lungo termine.

Ci sono molte aree su cui dobbiamo lavorare e consolidare le basi, soprattutto perché al momento non siamo in lizza per il campionato", ha spiegato.

Come si è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

