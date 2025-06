Lewis Hamilton ESPLODE contro i suoi tifosi

Lewis Hamilton è in prima linea nella lotta contro le molestie dei tifosi sui social media, rivolte sia ai team di Formula 1 che ai piloti.

Il pilota britannico ha notato cambiamenti sorprendenti nel motorsport d'élite e sottolinea la maturità dei giovani piloti nel gestire queste situazioni: "I tempi sono cambiati.

"La maggiore visibilità di questo sport ha portato più persone a esprimere opinioni forti al riguardo, e questo si traduce in reazioni più intense, sia da parte del pubblico che dei media.

"I social media hanno amplificato questo fenomeno, qualcosa che non esisteva quando ho iniziato. È impressionante vedere come i giovani che gareggiano ora siano maturati e si siano adattati a questa pressione.

"Quando ho iniziato, mi sentivo come se fossi stato gettato in acqua senza avere le competenze necessarie per rimanere a galla. Inoltre, le molestie online erano praticamente inesistenti.

"Oggi, le aspettative nei confronti dei piloti vanno ben oltre le loro prestazioni in pista", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

