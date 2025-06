Programma e come vedere il GP d'Austria in diretta TV

Il Gran Premio d'Austria segna il ritorno della Formula 1 in Europa dopo il fine settimana trascorso in Canada. Il leggendario Red Bull Ring ospiterà l’undicesima gara della stagione 2025, mentre l’iconica Armada Arancione di Max Verstappen rischiarerà la pista, innescando l’azione della squadra guidata dal pilota olandese.

Numerosi interrogativi accompagnano questo grande appuntamento: riuscirà la McLaren a riprendersi dopo una prestazione deludente in Canada? Riuscirà Lewis Hamilton ad ambientarsi definitivamente sulla sua Ferrari S25?

E, nel vivace duello tra Verstappen e Russell, chi prevarrà? Ti presentiamo tutti i dettagli per non perderti neanche un attimo di questa imperdibile sfida, compresa l’informazione su come seguirla in diretta.

Quando si corre la prossima gara di F1?

Il prossimo appuntamento nel calendario è il Gran Premio d’Austria 2025, in programma al Red Bull Ring domenica 29 giugno. L’intero weekend di gare inizierà già due giorni prima, venerdì 27 giugno.

Calendario del Gran Premio d’Austria

Venerdì 27 giugno Pratica Libera 1: 13:30 ora locale (07:30 ET, 04:30 PT, 13:30 CET, 12:30 Regno Unito) Pratica Libera 2: 17:00 ora locale (11:00 ET, 08:00 PT, 17:00 CET, 16:00 Regno Unito)

Sabato 28 giugno Pratica Libera 3: 12:30 ora locale (06:30 ET, 03:30 PT, 12:30 CET, 11:30 Regno Unito) Qualifiche: 16:00 ora locale (10:00 ET, 07:00 PT, 16:00 CET, 15:00 Regno Unito)

Domenica 29 giugno Gara: 15:00 ora locale (09:00 ET, 06:00 PT, 15:00 CET, 14:00 Regno Unito)

Come seguire in diretta: Canale TV e streaming online

La trasmissione della gara varia a seconda della regione. Di seguito, ecco come seguirla in alcuni dei paesi più rilevanti. Negli Stati Uniti, l’appuntamento domenicale verrà trasmesso in diretta su ESPN2 ed ESPN Deportes. Consulta la programmazione locale per tutti i dettagli.

Paese Canale(i) Stati Uniti ESPN, ESPN Deportes Messico Fox Sports México Australia Fox Sports, Foxtel, Kayo Regno Unito Sky Sports Italia Sky Italia Belgio RTBF, Play Sports Paesi Bassi Viaplay, Viaplay Xtra Spagna DAZN F1 Canada RDS, RDS 2, TSN, Noovo Germania Sky Deutschland, RTL Francia Canal+ Singapore beIN SPORTS Cina CCTV, Shanghai TV, Guangdong Television Channel, Tencent Giappone Fuji TV, DAZN Ungheria M4 (MTVA Sports Channel) Brasile Bandeirantes, Bandsports Austria Servus TV, ORF Medio Oriente e Turchia beIN SPORTS Africa SuperSport India FanCode America Latina ESPN

L’azione della Formula 1 nel 2025 sarà accessibile anche tramite F1TV Pro in paesi selezionati.

