Quali sono le dieci bandiere della F1 e cosa significa ciascuna?

Las bandiere sono fondamentali per garantire la sicurezza in Formula 1, comunicando in tempo reale informazioni vitali ai piloti che affrontano velocità estreme. GPFans svela il significato di ogni segnale in una categoria in cui anche frazioni di secondo possono fare la differenza e ogni segnale contribuisce a mantenere la pista sicura e ordinata.

Durante un Gran Premio, la comunicazione tra commissari e piloti avviene silenziosamente tramite gesti con le bandiere. Mentre le vetture sfrecciano a oltre 300 km/h, ogni colore trasmette un ordine o un avvertimento indispensabile per la sicurezza e l’andamento della gara.

Tutte le bandiere a prima vista

Gialla: La bandiera gialla segnala la presenza di un pericolo in un settore della pista, come un’auto incidentata contro la barriera o detriti sul tracciato. I commissari possono esibire due gialle contemporaneamente per evidenziare un rischio maggiore, invitando i piloti a ridurre la velocità o a fermarsi, oltre a vietare i sorpassi. Questo segnale viene mostrato anche durante l’attivazione della safety car o della virtual safety car, accompagnato da un pannello con la dicitura VSC o SC.

Verde: La bandiera verde indica che la pista è nuovamente libera da pericoli, consentendo ai piloti di riprendere la velocità massima e di effettuare sorpassi. Viene sventolata dai commissari al momento del restart o all’inizio di una sessione, segnando il ripristino delle condizioni di gara.

Rossa: Quando viene esibita la bandiera rossa, la sessione o gara viene immediatamente interrotta per motivi di sicurezza. I commissari la mostrano per far sì che i piloti si preparino a fermarsi senza indugio.

Gialla e rossa a righe: Questo segnale mette in guardia contro una pista potenzialmente scivolosa o sporca, dovuta a olio, detriti o improvvisi cambiamenti meteorologici. Viene utilizzato anche per indicare la presenza di animali che attraversano il tracciato. Il segnale viene tenuto esteso, in modo da non creare confusione con le bandiere intere, pur consentendo ai piloti di sorpassare.

Bianca: La bandiera bianca avverte della presenza di un veicolo più lento sulla pista, come una monoposto che ha subito danni a un pneumatico o, in certe circostanze, un veicolo bloccato durante l’era della safety car.

Blu: La bandiera blu obbliga il pilota più lento a cedere il passo, avvertendolo della necessità di lasciare spazio a chi si avvicina a una velocità superiore. Questo segnale viene usato esclusivamente per facilitare il sorpasso e, se ignorato, può comportare sanzioni per il pilota interessato.

Bianca e nera diagonale: Esibita solitamente vicino al numero di partenza nell’area del podio, questa bandiera indica che il pilota ha ricevuto un ammonimento per infrazioni quali l’uscita dai limiti o la guida pericolosa. Un’ulteriore violazione porterà all’applicazione di sanzioni più severe.

Nera con cerchio arancione: Conosciuta come “meatball flag”, questa bandiera segnala che l’auto presenta danni o problemi meccanici, invitando il pilota a dirigersi immediatamente ai box per le riparazioni necessarie. Il segnale viene esposto nell’area del podio accanto al numero di partenza.

Nera: La bandiera nera annuncia la squalifica, indicando che il pilota è stato escluso dalla gara. Viene mostrata esclusivamente nelle vicinanze del box di arrivo, in prossimità del numero identificativo.

Scacchiera: Infine, la bandiera a scacchi nera e bianca segna la fine della sessione o della gara. Viene agitata solo nell’area del traguardo per comunicare ufficialmente la conclusione della competizione.

