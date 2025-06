Chi è Antonelli Coletta? Il nuovo capo squadra della Ferrari

La Ferrari di F1 sta attraversando un periodo di crisi. Forse non vogliono ammetterlo, ma dopo tre anni alla guida del leggendario team italiano, la continuità di Fred Vasseur come team principal è a rischio.

Sebbene il 57enne abbia smentito le voci secondo cui lascerebbe il team alla scadenza del suo contratto quest'anno, secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe essere sostituito. Nonostante si tratti solo di speculazioni, si è parlato di Antonello Coletta. Chi è e perché potrebbe essere la persona giusta per la posizione?

Il team di Formula 1 del Cavallino Rampante non vince campionati da quasi 20 anni, ma la sua squadra WEC ha mostrato una crescita impressionante. Mentre il team di Vasseur è rimasto indietro rispetto a Mercedes, McLaren e Red Bull lo scorso fine settimana all'iconica 24 Ore di Le Mans, la Ferrari è salita saldamente sul podio.

Sotto la guida di Coletta, la Ferrari ha ottenuto tre vittorie consecutive a Le Mans. Antonello Coletta è attualmente il Direttore Globale di Ferrari Endurance e Corse Clienti. Con una carriera legata al marchio dal 1997 e una vasta esperienza nel motorsport, sembra il candidato ideale per ripristinare la cultura vincente tanto necessaria alla Scuderia.

Antonello Coletta ha guidato la Ferrari verso un successo costante nel WEC

Nato il 27 febbraio 1967 a Roma, dove vive tuttora, Coletta ha studiato Economia e Commercio all'Università La Sapienza. Ha iniziato la sua carriera nel motorsport con incarichi presso Forti Corse, Peugeot e Alfa Romeo prima di entrare in Ferrari.

La stabilità è fondamentale per la Scuderia per riconquistare il titolo di F1, un risultato che non raggiunge dal 2008. Sebbene il 58enne non abbia mai lavorato direttamente per un team di Formula 1, è riconosciuto per la sua brillante strategia nel WEC e la sua capacità di mantenere una formazione di piloti costante.

Dopo aver trionfato nei primi quattro round del WEC di questa stagione, le Ferrari di Coletta sono in testa alla classifica endurance 2025, molto indietro rispetto ai loro più diretti rivali, la Toyota. Al contrario, i risultati della Ferrari in F1 non sono stati altrettanto incoraggianti.

La squadra di Vasseur è attualmente al terzo posto dopo il Gran Premio del Canada, e Hamilton non ha ancora conquistato un podio, figuriamoci una vittoria.

La Ferrari ora ha un vantaggio di soli 21 punti sulla Red Bull nella classifica costruttori. Pertanto, sebbene Vasseur non debba temere di essere sostituito da Horner, l'attuale team principal spera in un miglioramento dei risultati in vista della prima gara di casa di Hamilton con la Rossa.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

