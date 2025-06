Hanno affermato che Carlos Sainz è uno dei responsabili della difficile crisi della Ferrari nella stagione 2025.

Secondo quanto affermato nell'ultimo podcast di The Race, il pilota madrileno ha rappresentato una grave perdita per la squadra italiana: "Penso che la Ferrari abbia perso un punto di riferimento in termini di costanza: sapevano dove si trovavano Charles e Carlos. Carlos è tecnicamente brillante e capisce molto. La Williams ne sta approfittando.

"E continuo a tornare a questa, sapete, la bella storia di quando la Ferrari era in difficoltà all'inizio dell'era dell'effetto suolo, quando in un GP di Spagna molto, molto difficile, fecero un test gomme Pirelli un paio di giorni dopo, dove Carlos era presente e suggerì semplicemente di provare questa macchina con un assetto leggermente diverso." Quindi non è stato modificato, non hanno cambiato l'assetto durante i test perché non sarebbe stato consentito, ma l'esecuzione è stata leggermente diversa.

"Questo Non è quello che dice il computer, non è quello che dicono tutti i dati; questo è dove dovrebbe funzionare, perché dove dovrebbe funzionare è più veloce, ma farlo come voglio io, che in teoria è più lento, mi dà più fiducia, e vedremo quali miglioramenti avrà.

"E ha appena aperto una nuova direzione e prestazioni stimolanti. Quindi penso che perdendo Carlos, che conosce la macchina, ne capisce le caratteristiche, capisce le direzioni di sviluppo e tutto il resto, abbiano perso quel punto di riferimento, che ha potenzialmente frenato i progressi in questa stagione", hanno detto.

Come si è comportato il Campionato Costruttori dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada è stato una sorpresa, con la Mercedes che ha dominato la gara, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Sul circuito di Montreal, non c'era margine di manovra per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non consente molte chiare opportunità di sorpasso. Tuttavia, ci sono stati piloti che hanno comunque dato il massimo e hanno pagato caro, come Lando Norris, che ha avuto un terribile incidente.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza, con Antonelli che ha conquistato il suo primo podio da pilota di Formula 1 e George Russell che ha vinto la gara dall'inizio alla fine. Una piacevole sorpresa è stata che l'Aston Martin è riuscita a conquistare nuovamente punti nel Campionato Mondiale per Squadre grazie a Fernando Alonso.

1. McLaren 374 punti

2. Mercedes 199 punti

3. Ferrari 183 punti

4. Red Bull Racing 162 punti

5. Williams 55 punti

6. Haas 28 punti

7. Racing Bulls 28 punti

8. Aston Martin 22 punti

9. Kick Sauber 20 punti

10. Alpine 11 punti

