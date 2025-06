Hamilton confessa di avere ARGOMENTI FORTI alla Ferrari

Lewis Hamilton ha annunciato l'intenzione di rivoluzionare il metodo di lavoro della Scuderia Ferrari durante i weekend di gara.

Il pilota britannico, giunto a Ferrari lo scorso gennaio, non esita a mettere in discussione ogni decisione, confrontandosi costantemente con gli ingegneri: "Sto spingendo la squadra a sperimentare nuove soluzioni perché continuare sempre nello stesso modo non porta a miglioramenti", ha dichiarato dopo il Gran Premio del Canada, sottolineando la necessità di un approccio innovativo per ottenere risultati migliori.

L'arrivo di Hamilton in una delle scuderie più iconiche del motorsport non è stato privo di difficoltà. Il sette volte campione del mondo non è ancora riuscito a salire sul podio, mentre il compagno di squadra, Charles Leclerc, ha già collezionato tre podi nel 2025.

A 40 anni, Hamilton si trova a 25 punti di distanza dal suo rivale, occupando attualmente il sesto posto in classifica, situazione che evidenzia l'urgenza di ritrovare competitività in una stagione sempre più combattuta.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

