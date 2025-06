La Ferrari è la causa della crisi di Lewis Hamilton del 2025

Uno dei più grandi rivali di Lewis Hamilton ha attribuito alla Ferrari la responsabilità della crisi del sette volte campione del mondo.

Nico Rosberg, in un commento pubblicato su FormulaPassion, ha commentato così il suo ex compagno di squadra in Mercedes: "Ho visto alcune cose in Ferrari, e si può notare che il livello di eccellenza raggiunto non è paragonabile a quello dei team britannici, e soprattutto di un team come la Mercedes, in molti ambiti.

"Il fatto che io sia in Italia rende tutto molto più difficile. Alla Mercedes, ogni volta che Lewis aveva un problema, si rivolgeva subito a Toto Wolff, che decideva immediatamente. In Ferrari, invece, sono in molti a decidere, e persino Lewis non sa bene cosa fare. È tutto un po' difficile.

"Ho sentito voci secondo cui la Ferrari starebbe valutando l'apertura di una filiale nel Regno Unito, perché è il cuore del motorsport. Il problema sarebbe una comunicazione adeguata. Questa sede centrale deve comunicare in modo eccellente con la sede centrale, e questo potrebbe non essere possibile", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

