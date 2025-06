UN COLPO TREMENDO da Franco Colapinto a Charles Leclerc!

Franco Colapinto ha lanciato un duro messaggio contro Charles Leclerc e il suo stile di vita al di fuori della Formula 1.

Durante una chiacchierata con uno dei suoi sponsor, il pilota argentino ha detto quanto segue sul pilota monegasco: "La Renault, per esempio: in Argentina molti hanno una Renault.

"Ma chi avrà una Ferrari? Leclerc, per esempio, ha tutte le cose glamour, che non sono quelle che avrei io. Forse ha a che fare con le sue origini", ha commentato il sudamericano.

Correlato: Il boss della Ferrari Fred Vasseur ROMPE IL SILENZIO sulla sua partenza!

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato