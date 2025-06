Fred Vasseur ha interrotto il silenzio sulle voci riguardanti una sua presunta uscita dalla Ferrari, in un periodo in cui la stagione 2025 di Formula 1 sta vivendo una crisi di risultati.

Il dirigente ha spiegato di aver discusso della questione con Enrico Balbo, responsabile dell’aerodinamica della Red Bull, nome che si era ipotizzato potesse approdare in Ferrari per la stagione 2024.

Secondo Vasseur, la situazione risulta particolarmente complicata per Balbo, il quale non ha ancora ricevuto conferme ufficiali sui commenti che circolano, e ha smentito le indiscrezioni secondo cui la Ferrari starebbe intrattenendo contatti con Christian Horner, direttore della Red Bull.

Ogni distrazione, ha sottolineato Vasseur, comporta un impatto negativo sulle prestazioni in pista. "Queste situazioni creano una sorta di tensione – anche se non posso definirla esattamente così – perché ci allontanano dagli obiettivi fondamentali in gara.

Se non manteniamo il giusto focus, rischiamo di essere superati dagli altri team", ha affermato. Il dirigente ha inoltre evidenziato come le voci generino incertezza tra i membri del team, mentre Hamilton ha già espresso il suo sostegno incondizionato, definendo infondate le indiscrezioni sulla sua uscita.

Come si è posizionato il Campionato Piloti dopo il GP del Canada?

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara in cui George Russell ha vinto comodamente, ma le posizioni rimanenti sono state combattute a tutto gas. Oscar Piastri e Lando Norris sono stati i protagonisti della grande battaglia della gara, con l'australiano nettamente vincitore e leader del campionato più che mai.

Antonelli, di gran lunga il miglior esordiente, è riuscito a fare la storia conquistando il primo podio della sua carriera in F1. I piloti spagnoli hanno avuto un pomeriggio molto positivo, con Alonso che ha conquistato un'altra vittoria stagionale e Carlos Sainz che ha strappato il decimo posto.

Per quanto riguarda la gara della Ferrari, non ci sono state sensazioni positive per Lewis Hamilton, che ha concluso ancora una volta alle spalle di Charles Leclerc. Rivediamo la classifica del Campionato del Mondo dopo la gara di Montreal.

