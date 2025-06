Alonso manda un messaggio brutale ad Hamilton

Il bicampione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso, non ha nascosto le sue preoccupazioni riguardo alle difficoltà che Lewis Hamilton sta vivendo in Ferrari.

“Cosa c’è che non va? In realtà non ne ho idea”, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Montreal, sottolineando che “Lewis è un pilota straordinario, dotato di tutti gli strumenti per trarre il meglio da ogni situazione”.

Dopo 24 gare potremo valutare i numeri con più calma; al momento sta attraversando un periodo negativo, ma sono certo che saprà reagire con rapidità. L’esperto spagnolo ha poi paragonato la situazione a quella affrontata lo scorso anno con Russell, evidenziando alcune analogie nei comportamenti della vettura e nelle sensazioni del pilota.

Alonso ha spiegato che, a quanto pare, la Mercedes presenta alcune complessità tecniche che sembrano favorire il compagno di squadra, Russell, e che la tendenza sembra proseguire anche quest’anno.

Pur ammettendo che è difficile esprimere un giudizio accurato senza avere tutte le informazioni, ha sottolineato come Hamilton abbia manifestato segni di frustrazione in diverse gare. Attualmente, il pilota britannico si trova al sesto posto in classifica con 79 punti, in attesa del prossimo Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

