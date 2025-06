Russell lancia un avvertimento alla Mercedes su Verstappen

Max Verstappen è il nome principale tra i rinforzi ambiti dalla Mercedes per il 2026, come ha osservato George Russell, attualmente impegnato nelle trattative per un nuovo contratto con la scuderia.

Per il pilota britannico è evidente che Verstappen domina le preferenze in ogni squadra di Formula 1.

Russell ha un contratto in scadenza con la Mercedes e si trova nel bel mezzo di negoziazioni per il suo rinnovo. Si era ipotizzato di giungere rapidamente a un accordo, tuttavia le trattative si sono rivelate più ardue del previsto.

Alcuni commentatori suggeriscono che la Mercedes potrebbe, addirittura, rallentare deliberatamente i negoziati in attesa della decisione di Verstappen riguardo al suo futuro. Se il pilota olandese dovesse lasciare la Red Bull Racing, l’obiettivo della scuderia sarebbe assicurarsi un posto in prima fila.

In questo scenario, il contratto attuale di Russell potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggioso. Il pilota ripone fiducia nella capacità della squadra di risolvere la situazione, convinto che la Mercedes punti fortemente a Verstappen e sia pronta a collaborare per raggiungere questo scopo.

Correlato: L'arma segreta di Kimi Antonelli per fare la storia della F1

Verstappen in cima alla lista, secondo Russell

Russell sa bene quanto il suo team voglia essere preparato ad accogliere sul mercato il possibile arrivo di Verstappen. Secondo lui, è del tutto naturale che il pilota dei Paesi Bassi rappresenti la prima scelta di Toto Wolff.

"Se ogni scuderia nel 2026 potesse scegliere il duo ideale, Verstappen occuperebbe il primo posto in qualsiasi lista. È semplicemente così", ha dichiarato al periodico Mundo Deportivo.

Tuttavia, questo non significa che Russell debba cedere il proprio posto in Mercedes. Il fatto che il suo contratto sia ancora in fase di rinnovo non lo preoccupa personalmente.

"È interessante notare come Leclerc firmi per cinque anni, Lando lo faccia allo stesso modo, mentre Oscar ha un contratto di soli tre anni. Sono durate insolite e la Mercedes gestisce la situazione in maniera diversa", ha osservato il pilota.

A soli 27 anni, Russell mostra una solida fiducia nel suo futuro, nonostante le speculazioni che ruotano attorno a Verstappen. Per lui, ciò che conta davvero è la prestazione in pista.

"Per me non importa avere o non avere un contratto. Se rendi bene, resti; altrimenti, no. Basta guardare Ricciardo, che, pur avendo un contratto, ha perso il suo posto, o Pérez. In Formula 1 i contratti pesano ben poco", ha concluso il pilota della Mercedes.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato