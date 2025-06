Taylor Swift, in ballo tra Verstappen e Russell

Max Verstappen e George Russell hanno partecipato alla conferenza stampa dei vincitori in Canada, creando un momento davvero memorabile.

Il pilota della Mercedes, vincitore della gara, si è trovato di fronte a una curiosa domanda musicale alla quale ha risposto con spirito e cordialità. Sabato, Russell aveva conquistato la pole position proprio davanti a Verstappen, alimentando le aspettative di un emozionante duello nella prima curva, che tuttavia non si è concretizzato. Russell ha preso il via in maniera impeccabile, senza che Verstappen ostacolasse il suo percorso, dominando la gara fino a una vittoria pienamente meritata.

Com'è andato l'incontro tra Verstappen e Russell?

Alla fine, Verstappen ha concluso la gara immediatamente dietro il pilota britannico e, insieme al debuttante Andrea Kimi Antonelli, sono intervenuti alla conferenza stampa dei vincitori sul podio. Come di consueto, l’incontro si è concluso con una nota di umorismo: a Russell è stata posta una domanda piuttosto inusuale, ovvero quale canzone avrebbe scelto per celebrare la vittoria di domenica.

Il pilota britannico, visibilmente sorpreso dalla richiesta, ha commentato: "Mio Dio! Una canzone per festeggiare la mia vittoria... È davvero una bella domanda, anche se sono certo che riderò di ciò che dirò. Vi farò sapere domani." Verstappen, con un sorriso, gli ha suggerito di dare un’occhiata alla sua playlist su Spotify; Russell ha quindi ammesso in tono scherzoso che, se si controllasse la sua lista, si troverebbero infatti numerose tracce di Taylor Swift.

