Hamilton svela la triste realtà della Ferrari

Lewis Hamilton non è riuscito ancora una volta a salire sul podio in Formula 1 con la Ferrari, ma ha sottolineato la necessità di apportare numerose modifiche per ribaltare la situazione.

Terminata la sua decima gara consecutiva senza posizionarsi tra i primi tre, il pilota britannico ha esposto le possibili innovazioni e i cambiamenti necessari all'interno della Scuderia per ottenere risultati migliori.

"Mi chiedo, naturalmente, e vedremo come gli altri introducono aggiornamenti. Onestamente, non capisco perché non li abbiamo ancora implementati", ha spiegato Hamilton. "Spero che arrivi presto, perché è indispensabile rinnovare l'intero sistema", ha concluso.

Correlato: URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Come si è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

Guarda il Gran Premio del Canada in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato