L'ex capo della Ferrari punta il dito contro Hamilton e il declino della sua carriera

Mattia Binotto, ex direttore del reparto F1 della Ferrari, ha dichiarato che Lewis Hamilton si trova ormai verso la fine della sua carriera e ha ammesso che la scuderia avrebbe voluto ingaggiarlo molti anni fa.

Il sette volte campione del mondo, che dopo 12 stagioni con la Mercedes ha fatto il salto nel rosso a gennaio, non è ancora riuscito a imporsi definitivamente con la nuova livrea. Attualmente il britannico occupa il sesto posto nella classifica piloti, seguendo da vicino il compagno di squadra Charles Leclerc, e non è ancora salito sul podio con la Ferrari.

A soli nove weekend di gare, Hamilton registra uno svantaggio di 115 punti rispetto al leader, una situazione preoccupante per chi ambisce a un storico ottavo titolo mondiale. La squadra aveva riposto grandi aspettative nella sua esperienza, nella speranza di conquistare il primo titolo mondiale dal 2008, dopo aver concluso il campionato costruttori 2024 a soli 14 punti di distanza dalla McLaren.

Pur partendo da una posizione di svantaggio – 197 punti in meno rispetto alla squadra inglese – Binotto resta fiducioso sul percorso intrapreso e crede che la stagione possa concludersi in maniera soddisfacente. "È evidente che le prestazioni in pista e i risultati attuali non corrispondono alle nostre aspettative", ha commentato il dirigente, sottolineando anche la determinazione e il talento di ogni membro del team.

Hamilton si avvicina al termine della carriera?

Attualmente Binotto ricopre il ruolo di direttore operativo di Sauber, che entrerà a far parte del gruppo Audi a partire dal prossimo anno, sotto la guida del nuovo team manager Jonathan Wheatley. Pur riconoscendo che avrebbe preferito avere Hamilton a bordo durante il suo periodo in Ferrari, il dirigente di 55 anni ha ammesso che l’ingaggio del campione si è rivelato tardivo.

"Hamilton non è più al suo apice", ha osservato Binotto, ribadendo come l'ideale sarebbe stato ingaggiarlo qualche anno fa. Le prestazioni del campione nei primi nove weekend di gara hanno alimentato le speculazioni su un possibile ritiro anticipato, tanto che voci come quelle di Ralf Schumacher suggeriscono che il britannico potrebbe abbandonare il mondo della Formula 1 prima della scadenza del contratto attuale, che resta valido fino al termine della stagione 2026.

