Leclerc sottolinea il fattore più deludente della Ferrari dopo il GP del Canada

Charles Leclerc ha vissuto un weekend estremamente frustrante al Gran Premio del Canada. Il pilota della Ferrari ha concluso in quinta posizione, ma non si è detto soddisfatto né della strategia del team né della griglia di partenza.

“Siamo in svantaggio, ma ciò dipende più dalla nostra posizione in griglia che dal ritmo di gara, che era in realtà abbastanza competitivo”, ha dichiarato Leclerc al termine della corsa.

Il monegasco ha espresso grande delusione per non essere riuscito a realizzare un giro perfetto in Q3. “La sessione di Q3 mi ha davvero deluso, perché l’inizio del mio giro aveva il ritmo necessario a puntare alla pole. Un piccolo errore nella curva 7, provocato dall’aria sporca proveniente da Isack Hadjar, ha rovinato tutto.

Partire dall’ottava posizione è difficile da accettare”, ha commentato. La giornata era iniziata in maniera rovinosa già da venerdì, quando un incidente alla curva 3 durante la prima sessione di prove libere ha danneggiato la vettura facendogli perdere la seconda prova.

Weekend frustrante per Leclerc

Nella gara di Montreal, Leclerc ha manifestato il suo disappunto per una strategia che giudicava poco adatta, come evidenziato anche nelle sue comunicazioni radio. “Anche se mi frustra che questo weekend non sia andato come speravo, non mi demotiva. Il mio team conosce le mie ambizioni e le mie convinzioni, e questo è ciò che conta. Non siamo qui per dimostrare qualcosa a nessuno, ma per fare bene il nostro lavoro, e per me questo basta.”

Il direttore del team, Fred Vasseur, ha ammesso che la tattica forse è stata “troppo ottimistica”. Riguardo al piano di completare 50 giri con un unico set di pneumatici, ha spiegato: “Si possono correre dei rischi quando si parte dalla parte bassa della griglia, perché si ha poco da perdere. In questa occasione, però, non abbiamo valutato correttamente la situazione e di questo dobbiamo imparare.

