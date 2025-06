Ecco la classifica PILOTI dopo il GP del Canada.

Il Gran Premio del Canada ha regalato una gara ricca di emozioni, con un trionfo convinto di George Russell che ha dominato la corsa, mentre sui retro si sono infiammate battaglie serrate. In particolare,

Oscar Piastri e Lando Norris hanno offerto uno scontro intenso, con il corridore australiano che ha messo in luce la sua forza vincente e la sua leadership in campionato. Inoltre, Antonelli, miglior esordiente della stagione, ha fatto storia raggiungendo il suo primo podio in Formula 1.

I piloti spagnoli hanno brillato nel pomeriggio, con Alonso che ha aggiunto preziosi punti al suo palmares stagionale e Carlos Sainz che, nonostante qualche difficoltà, è riuscito a guadagnare il decimo posto. Questi risultati sottolineano la competitività in pista e la continua evoluzione del campo in un campionato sempre più combattuto.

Sul fronte Ferrari, le sensazioni non sono state altrettanto positive: Lewis Hamilton, nonostante il suo impegno, si è trovato nuovamente alle spalle di Charles Leclerc, evidenziando criticità nel ritmo di gara della scuderia italiana. Questi sviluppi offrono spunti di riflessione mentre il team si prepara ad affrontare le prossime sfide del mondiale.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Óscar Piastri 198 punti

2. Lando Norris 176 punti

3. Max Verstappen 155 punti

4. George Russell 136 punti

5. Charles Leclerc 104 punti

6. Lewis Hamilton 79 punti

7. Andrea Kimi Antonelli 63 punti

8. Alexander Albon 42 punti

9. Esteban Ocon 22 punti

10. Isack Hadjar 21 punti

11. Nico Hülkenberg 20 punti

12. Lance Stroll 14 punti

13. Carlos Sainz 13 punti

14. Pierre Gasly 11 punti

15. Yuki Tsunoda 10 punti

16. Fernando Alonso 8 punti

17. Oliver Bearman 6 punti

18. Liam Lawson 4 punti

19. Franco Colapinto 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

