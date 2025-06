Questo sarebbe il NUOVO compagno di squadra di Alonso all'Aston Martin

George Russell è considerato da Motorsport.com uno dei principali obiettivi di Aston Martin per la prossima stagione.

Secondo quanto riferito da una fonte autorevole nel paddock, il team guidato da Lawrence Stroll vede nel pilota britannico la chiave per raggiungere traguardi ambiziosi. Il progetto punta a fare del 2026 l'anno dell'esplosione, sostenuto da un tunnel del vento completamente rinnovato a Silverstone e dall'arrivo di Adrian Newey, che potrebbe rivoluzionare le prestazioni in pista. Inoltre, in vista di una maggiore attenzione alle unità di potenza, Aston Martin si preannuncia come possibile contendente, soprattutto ora che Honda fornisce il motore.

Correlato: URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Stroll e Alonso

Attualmente, Lance Stroll guida il campionato all'interno di Aston Martin, occupando la dodicesima posizione con 14 punti, mentre il compagno di squadra Fernando Alonso sta iniziando a lasciare il segno, schierandosi al sedicesimo posto con otto punti. Il bicampione mondiale sembra aver trovato una certa sintonia con l’AMR25, sebbene permangano dei dubbi riguardo alla sua motivazione.

Nel contempo, anche l’avanzare degli anni di Alonso solleva qualche preoccupazione e il nome di Max Verstappen continua a essere citato, con Adrian Newey che ha già suggerito come, in presenza di un’auto di alto livello, Verstappen potrebbe trasformarsi in un candidato da non sottovalutare.

Mercedes o Aston Martin

Nel frattempo, l’attenzione del team di Silverstone si concentra su George Russell, il quale non ha ancora rinnovato il contratto con la Mercedes, una situazione attribuita alla netta preferenza del team per Verstappen. Pur dichiarando la propria intenzione di restare fedele alla scuderia tedesca, il pilota inglese è seriamente valutato come potenziale rinforzo per Aston Martin a partire dalla prossima stagione.

Tuttavia, la spinta sembra provenire principalmente dai vertici di Aston Martin, evidenziando la complessità delle trattative e la sfida contrattuale che si preannuncia nel panorama della prossima stagione di Formula 1.

Guarda il Gran Premio del Canada in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato