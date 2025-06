Verstappen potrebbe ancora VINCERE il GP del Canada!

Red Bull Racing ha presentato una protesta alla FIA contro George Russell, poiché se il pilota britannico verrà sanzionato dall'arbitraggio di gara, Max Verstappen potrebbe portare a casa la vittoria nel Gran Premio del Canada.

La gara si è conclusa in maniera particolare grazie all'intervento della safety car, imposto dopo l'incidente di Lando Norris, evento che ha reso l’incontro ancora più drammatico e scatenato un acceso dibattito tra addetti ai lavori e appassionati, desiderosi di comprendere ogni dettaglio di questa situazione inusuale.

Durante la partenza, Russell ha eseguito una frenata estremamente brusca, permettendo a Verstappen di sorpassarlo in una manovra che risulta vietata in tali circostanze. Nonostante il pilota britannico abbia dichiarato via radio di essere stato raggiunto da Verstappen, il team della Red Bull ha deciso di presentare formale protestata, evidenziando potenziali infrazioni alle regole. Al momento non è chiaro se la sanzione derivi da una frenata troppo intensa, che ha creato una situazione di pericolo, o da uno spazio eccessivo lasciato dietro la safety car, aspetto che verrà valutato con attenzione.

Red Bull Racing heeft een protest ingediend tegen George Russell voor het moment achter de safety car. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/g9TeUGlv2g — GPFans NL (@GPFansNL) June 15, 2025

Correlato: URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Come si è concluso il Gran Premio del Canada nel 2025?

Guarda il Gran Premio del Canada in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato