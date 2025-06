Leclerc ha ben chiaro la sua SUPERIORITA' in Ferrari

Charles Leclerc non è riuscito a salire sul podio in questa gara di Formula 1 con Ferrari, nonostante abbia mostrato buone sensazioni durante la corsa.

Finora, il pilota della Scuderia Ferrari era l'unico in grado di raggiungere il podio in una stagione ricca di sfide, ma oggi la fortuna sembrava appartenere alla Mercedes. La gara, caratterizzata da una forte tensione e da strategie studiate nei minimi dettagli, ha messo in luce come anche le performance personali possano essere oscurate dalla superiorità strategica e tecnica degli avversari.

Nella prima parte della corsa Leclerc era convinto di poter tentare una strategia con una sola sosta, soprattutto dopo aver notato che George Russell, che aveva appena effettuato un cambio gomme con pneumatici nuovi e duri, non riusciva a migliorare sensibilmente i propri tempi – con una differenza di appena quattro decimi.

Il pilota della Ferrari aggiunge: "Avevo calcolato bene le opzioni e il degrado delle gomme si è comportato meglio del previsto, il che mi ha fatto pensare che ci fosse margine per una variazione strategica durante la gara".

Come si è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

