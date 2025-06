La tragedia che ha colpito Hamilton al GP del Canada

Lewis Hamilton non è riuscito, ancora una volta, a raggiungere il podio in Formula 1 con Ferrari a causa di un episodio sfortunato.

Il pilota britannico, da sempre attivo nel supporto della tutela degli animali al di fuori delle competizioni, ha purtroppo vissuto un incidente inaspettato durante il Gran Premio del Canada.

Fino a quel momento tutto sembrava procedere al meglio: una partenza impeccabile, il mantenimento della posizione e un’ottima gestione delle gomme avevano alimentato il suo ottimismo.

"Poi, anche se non ho potuto vederlo, ho udito l'impatto e mi sono reso conto di aver travolto una marmotta. È stato davvero devastante. Amo gli animali e mi dispiace profondamente per quanto accaduto; è una situazione orribile. Non mi era mai capitato nulla di simile in questa sede", ha dichiarato Hamilton.

Come si è concluso il Gran Premio del Canada 2025?

