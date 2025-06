Antonelli sottolinea la grande PRESSIONE che lo ha portato sul podio in Canada

Andrea Kimi Antonelli ha fatto il suo ingresso sulla scena della Formula 1 al Gran Premio del Canada, conquistando il suo primo podio nella categoria regina.

Nella sua decima gara, il giovane pilota italiano è riuscito a posizionarsi in terza posizione, immediatamente dopo giganti come George Russell e Max Verstappen. Questo risultato segna un momento fondamentale nella carriera di Antonelli, che si conferma capace di emergere in situazioni di alta pressione grazie al suo talento e alla sua determinazione.

Dopo la gara disputata a Montreal, Antonelli ha condiviso le sue impressioni, descrivendo l’esperienza sul podio come estremamente intensa. “È stata una gara molto stressante, ma la soddisfazione di essere salito sul podio ha ripagato ogni sforzo”, ha dichiarato il pilota.

“Ho avuto una partenza solida e sono riuscito a mantenere la terza posizione, nonostante nell’ultimo stint abbia spinto un po’ troppo, danneggiando la ruota anteriore sinistra.” Con queste parole, Antonelli ha trasmesso l’emozione di un traguardo tanto ambito.

