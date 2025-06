Caos in Canada: Antonelli, Sainz e altri indagati dalla FIA

Il Gran Premio del Canada a Montreal si è concluso da poco, ma dietro le quinte l’azione nella sala di controllo gara non si è mai fermata.

Gli organizzatori hanno infatti aperto un’indagine su sette piloti per presunte infrazioni avvenute durante il periodo in cui era in pista la safety car, un momento critico che ha suscitato non poche polemiche. In un contesto in cui ogni decimo di secondo conta, le autorità si stanno concentrando sull’accertamento di eventuali violazioni che potrebbero avere ripercussioni importanti sul risultato finale della corsa e, di riflesso, sull’andamento del campionato.

La gara in Nord America sembrava destinata a concludersi in maniera tranquilla, finché Lando Norris non ha accidentalmente colpito il veicolo guidato da Oscar Piastri. Con l’arrivo della safety car e con appena pochi giri rimasti, la ripresa della competizione è stata bruscamente interrotta, costringendo tutti i piloti a terminare la prova dietro la stessa. Questo particolare tratto ha generato diverse perplessità, poiché alcuni passaggi in pista vengono ora scrutati attentamente per verificare se siano avvenuti sorpassi non conformi alle regole.

Correlato: URGENTE: Hamilton è pronto al PEGGIO se la Ferrari non migliorerà le sue prestazioni

Sette piloti sotto inchiesta

Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lance Stroll sono attualmente oggetto di un’approfondita analisi da parte della federazione, in seguito a segnalazioni di comportamenti irregolari durante la fase di gara dominata dalla safety car. Gli inquirenti stanno esaminando con rigore ogni azione svolta per accertare l’eventuale violazione del regolamento. Se le infrazioni dovessero essere confermate, il risultato della gara – e, di conseguenza, le sorti del campionato – potrebbero subire modifiche significative, determinando un’inaspettata svolta nella stagione.

Nel contesto di queste incertezze, il primo podio per Antonelli resta appeso a un filo, mentre Lewis Hamilton, classificatosi quinto, potrebbe registrare il suo primo podio in Ferrari, un risultato che segnerebbe un momento storico nella sua carriera. Gli appassionati attendono con trepidazione l’esito dell’indagine, che potrà fare chiarezza su quanto accaduto e incidere notevolmente sulle dinamiche e sulle strategie dei team per le prossime gare.

Guarda il Gran Premio in 4K UHD con F1 TV Premium. Clicca QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato