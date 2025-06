Russell vince il GP del Canada; Antonelli fa la storia; Sainz e Alonso aggiungono punti

Il Gran Premio del Canada ha confermato la qualità di George Russell, capace di vincere gare con la Mercedes, mentre Andrea Kimi Antonelli ha realizzato un podio storico, terminando terzo, subito dopo Max Verstappen che ha conquistato il secondo posto. Il circuito di Montreal ha offerto una gara ricca di emozioni, con i piloti della punta concentrati nel gruppo determinante per disputare le posizioni sul podio.

Durante il giro 51 si è registrato il primo ritiro: Alex Albon ha dovuto abbandonare per il secondo turno consecutivo a causa di un guasto meccanico, seguito da Liam Lawson, uscito dai box al giro 57. Fernando Alonso ha messo in mostra la sua migliore prestazione stagionale, conquistando finalmente punti con un eroico settimo posto che ha suscitato grande ammirazione.

Il duetto Mercedes, formato da Andrea Kimi Antonelli e George Russell, ha offerto una prestazione spettacolare, elementi che rafforzano il panorama della lotta per il titolo costruttori. La giovane stella Antonelli si aggiunge alla lista dei piloti più giovani ad aver scalato il podio in storia di Formula 1, una notizia che apre prospettive promettenti per l'intera scuderia.

Anche Ferrari ha ottenuto risultati positivi, con Lewis Hamilton che ha chiuso la gara seguito da Charles Leclerc, arrivato quinto. Carlos Sainz ha lottato fino all'ultimo per rientrare in zona punti, riuscendo a strappare un prezioso punto, nonostante il ritiro di Alexander Albon abbia costretto l'intero team a rinunciare a ogni contributo in questa giornata.

Franco Colapinto è riuscito a completare la gara senza problemi, migliorando le proprie impressioni con un tredicesimo posto, mentre il compagno di squadra Pierre Gasly ha concluso la corsa immediatamente dopo di lui. Il Safety Car è stato schierato negli ultimi giri a seguito di un grave errore di Lando Norris, che, colpendo in maniera irresponsabile Oscar Piastri, ha costretto quest'ultimo al ritiro.

Come si è concluso il Gran Premio del Canada del 2025?

1. George Russell

2. Max Verstappen

3. Andrea Kimi Antonelli

4. Óscar Piastri

5. Charles Leclerc

6. Lewis Hamilton

7. Fernando Alonso

8. Nico Hülkenberg

9. Esteban Ocon

10. Carlos Sainz

11. Oliver Bearman

12. Yuki Tsunoda

13. Franco Colapinto

14. Gabriel Bortoleto

15. Pierre Gasly

16. Isack Hadjar

17. Lance Stroll

18. Lando Norris

19. Liam Lawson

20. Alexander Albon

