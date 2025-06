Griglia di partenza del GP del Canada, incluse le penalità

Diamo un'occhiata alla griglia di partenza del Gran Premio del Canada del Campionato del Mondo di Formula 1 2025, incluse tutte le penalità.

George Russell ha conquistato una spettacolare pole position al Gran Premio del Canada, detronizzando Max Verstappen nel loro primo scontro competitivo dopo il famigerato incidente di Barcellona.

La sessione ha anche evidenziato le difficoltà di una McLaren un tempo dominante. Oscar Piastri partirà terzo, mentre Lando Norris è stato costretto ad accontentarsi del settimo posto dopo un'ultima sessione costellata di errori.

La rinascita di Lewis Hamilton è continuata con uno dei suoi migliori tempi in qualifica di questa stagione. Nel frattempo, il ritiro di Yuki Tsunoda in Q2, insieme a una penalità di dieci posizioni, lo condanna a partire dall'ultima posizione in griglia.

Carlos Sainz e il beniamino locale Lance Stroll sono stati eliminati nella prima fase. Sainz, in particolare, è stato gravemente ostacolato da Isack Hadjar nel suo ultimo giro, perdendo tre posizioni.

La Q1 è stata sospesa con bandiera rossa a cinque minuti e mezzo dalla fine quando il cofano motore della vettura di Alex Albon si è staccato sul rettilineo finale, sparpagliando detriti sulla pista.

Questo incidente, uno dei più rari con bandiera rossa degli ultimi anni, ha costretto i meccanici della Williams a correre a riparare la vettura e a consentire ad Albon di tornare in pista, consentendogli di accedere alla Q2.

Griglia di partenza: GP del Canada 2025

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Kimi Antonelli 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Charles Leclerc 9 Alexander Albon 10 Franco Colapinto 11 Nico Hulkenberg 12 Isack Hadjar 13 Oliver Bearman 14 Esteban Ocon 15 Gabriel Bortoleto 16 Carlos Sainz 17 Lance Stroll 18 Liam Lawson 19 Pierre Gasly 20 Yuki Tsunoda

Come si sta evolvendo il Campionato Costruttori in vista del GP del Canada?

Il Gran Premio di Spagna ha sancito il dominio costante della McLaren in Formula 1, ma ci sono ancora delle sorprese nel Campionato Costruttori dopo i segnali di vita della Ferrari.

Non c'era margine di manovra sul circuito di Montemeló per nessuno dei piloti, poiché il tracciato non offre molte opportunità di sorpasso, ma ci sono stati comunque alcuni piloti che hanno dato il massimo in ogni momento.

Mercedes e Red Bull non sono riuscite a mantenere la costanza, con Antonelli costretto al ritiro e Verstappen che ha dato di matto nel finale, ricevendo infine una penalità. Chi ha sfruttato al meglio la gara è arrivato secondo, dietro ad altri come Ferrari e Sauber.

Una piacevole sorpresa è che la Racing Bulls continua a posizionare Hadjar in zona punti dopo il Gran Premio di Spagna.

1. McLaren 362 punti

2. Ferrari 165 punti

3. Mercedes 159 punti

4. Red Bull Racing 144 punti

5. Williams 54 punti

6. Racing Bulls 28 punti

7. Haas 26 punti

8. Kick Sauber 16 punti

9. Aston Martin 16 punti

10. Alpine 11 punti

