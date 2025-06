La pole position per il Gran Premio del Canada è andata a un pilota che pochi avevano preso in considerazione.

George Russell, in una mossa decisiva all'ultimo istante, si è guadagnato la prima posizione in griglia per la gara a Montreal, realizzando un giro da 1:10.899 e superando Max Verstappen di soli 0,160 secondi.

Oscar Piastri salirà quindi sulla seconda fila, affiancato da Kimi Antonelli, mentre alle loro spalle si posizioneranno Lewis Hamilton e Fernando Alonso, che hanno saputo reagire bene dopo settimane complicate. Seguono Lando Norris, seguito da Charles Leclerc, Isack Hadjar e Alexander Albon.

Durante la Q2 molti non si aspettavano di vedere Franco Colapinto lottare per accedere al turno finale, ma l'argentino si è avvicinato molto al passaggio in Q3. Accanto a lui, invece, hanno visto l'eliminazione Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, Oliver Bearman ed Esteban Ocon.

Nella Q1 l’unico episodio sorprendente è stato quello di Carlos Sainz, ostacolato da Isak Hadjar, mentre anche Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Liam Lawson e Pierre Gasly sono rimasti fuori dalla qualificata.

Qualifica GP Canada 2025

Posizione Pilota 1 George Russell 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Kimi Antonelli 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Charles Leclerc 9 Isack Hadjar 10 Alexander Albon 11 Yuki Tsunoda 12 Franco Colapinto 13 Nico Hulkenberg 14 Oliver Bearman 15 Esteban Ocon 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Lance Stroll 19 Liam Lawson 20 Pierre Gasly

Cosa è successo nelle FP3 del GP del Canada?

Fernando Alonso e Lewis Hamilton hanno ottenuto un risultato inaspettato nella terza sessione di prove libere in vista del Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1. Il pilota asturiano continua a dimostrare che l'Aston Martin sta migliorando e ha concluso al sesto posto con un giro di 1:12.247 secondi, appena dietro a Max Verstappen.

D'altra parte, il pilota britannico della Ferrari è risalito al quarto posto, a soli 0,251 secondi da George Russell. Lando Norris ha segnato il giro più veloce con un tempo di 1:11.799 secondi, battendo Charles Leclerc di soli 0,078 secondi.

Gli altri piloti nella Top 10 erano Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Carlos Sainz e Alexander Albon. Franco Colapinto ha migliorato leggermente il suo tempo e ha concluso al 17° posto, lasciando il fondo della classifica dopo le prime prove libere.

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 George Russell 4 Lewis Hamilton 5 Max Verstappen 6 Fernando Alonso 7 Kimi Antonelli 8 Oscar Piastri 9 Carlos Sainz 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Pierre Gasly 13 Liam Lawson 14 Lance Stroll 15 Oliver Bearman 16 Esteban Ocon 17 Franco Colapinto 18 Nico Hulkenberg 19 Gabriel Bortoleto 20 Yuki Tsunoda

